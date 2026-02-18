I lavori del secondo lotto saranno eseguiti dalla Ati Macos soc. coop (mandataria) – Consorzio Caiec soc.coop.(mandante), per un importo contrattuale complessivo di 5.269.679,56 euro, e riguarderanno la Spc ex consortile 18 Ponte Magazzolo alla Ribera-Cianciana, la Sp 32 Ribera-Cianciana e la Nc 5 che collega le Sp 32 e 34. I lavori del terzo lotto saranno eseguiti invece dal Consorzio Artigiani Romagnoli Car con sede a Rimini, per un importo contrattuale di 4.251.627,84 euro, e interesseranno il tratto fra la Sp Nc 05 (collegamento Ss Pp 32-34) e la Sp 34 Bivio Tamburello-Bivona.

Ricordiamo che i quattro lotti funzionali del progetto sono stati finanziati dalla Regione Siciliana complessivamente con 19.504.756,87 euro del Piano di Sviluppo e Coesione e interesseranno diverse strade provinciali. In particolare: Borgo Bonsignore – Sp 61 Montallegro-Ribera (Lotto 1); Spc ex consortile n.18 Ponte Magazzolo alla Ribera-Cianciana, Sp 32 Ribera-Cianciana e Sp Nc 5 (Lotto 2); Sp Nc 5 (collegamento Ss Pp 32-34) -Sp 34 Bivio Tamburello-Bivona (Lotto 3); Sp 35A Portella di Sciacca-Lucca Sicula, Sp 32 Ribera-Cianciana, Sp 19B San Biagio Platani-Alessandria della Rocca, Sp 31 Cattolica Eraclea-Cianciana e Sp 29A Montallegro-Cattolica Eraclea (Lotto 4).

