Asp condannata a pagare oltre 248mila euro al Comune di Santa Elisabetta

L’Asp di Agrigento dovrà rimborsare al Comune di Santa Elisabetta la somma di 248.611,91 euro per la cura dei pazienti affetti da disabilità psichiche cui si rivolgono le prestazioni sociosanitarie. Il Giudice unico del Tribunale di Agrigento si è definitivamente pronunciato condannando l’ASP di Agrigento a rimborsare la somma nei confronti del Comune di Santa Elisabetta a titolo di compartecipazione dell’ASP nella misura del 40%, alla spesa sostenuta dall’ente locale per disabili psichici dal 2010 al 2017. Il Tribunale ha accolto le difese illustrate dall’Avvocato Vincenzo Sicorello. Il Sindaco, Mimmo Gueli, afferma: Una importante conquista che, rispetto al pubblico servizio fornito dal Comune nei confronti dei soggetti fragili, corrobora quanto sinora sostenuto circa l’esistenza di un obbligo ex lege di compartecipazione, espressione del principio generale dell’integrazione sociosanitaria valevole per l’intero territorio nazionale e dei principi costituzionali in materia di spesa pubblica che, certamente, non possono essere compressi o trascurati a danno dei più deboli.”