Asp Agrigento, vertice con Cgil Fp e Nursind: pagamenti e mobilità, al lavoro per trovare soluzioni

Ancora nulla di fatto per sbloccare pagamenti arretrati e mobilità dei dipendenti dell’Asp di Agrigento. I sindacati Cgil Fp e Nursind comunicano di essere al lavoro senza sosta per trovare soluzioni. È quanto emerso dall’incontro con i vertici dell’Asp di Agrigento sui problemi più urgenti per i lavoratori del settore. La Cgil Fp e il Nursind, per voce di Antonio Cutugno e Salvatore Terrana, spiegano di avere incontrato il commissario straordinario Mario Zappia rappresentando le istanze degli operatori sanitari come i pagamenti arretrati dei progetti obiettivo 2020, la mobilità interna e il pagamento delle prestazioni aggiuntive.

“Sono problematiche – spiegano le sigle – già sollevate nella procedura di raffreddamento attivata lo scorso mese di agosto e che ha visto chiudere la procedura con verbale positivo. Il management dell’Asp di impegnava infatti a risolvere i problemi rappresentati”.

Ad oggi dunque il confronto resta ancora aperto. Nel frattempo altre questioni sono sorte come il rinnovo dei contratti Covid prossimi alla scadenza, l’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali “con il recupero del personale impropriamente escluso per una rigida interpretazione del regolamento, e il pagamento del premio Covid”. Su questi argomento i sindacati rassicurano i lavoratori: “Ci impegneremo nei prossimi giorni con l’amministrazione e per trovare una fattiva soluzione”.