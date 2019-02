Asp Agrigento: in corso miglioramenti tecnologici in tutti gli ospedali

Barone Lombardo” di Canicattì, avviate le procedure per sostituire il tappeto rotante necessario all’elettrocardiogramma sotto sforzo.



“La Direzione sanitaria del presidio ospedaliero di Canicattì si è già attivata per ottenere la riparazione dell’apparecchiatura guasta richiedendo, nelle more, il noleggio a di un macchinario sostitutivo”. E’ quanto afferma il direttore dell’ospedale “Barone Lombardo”, Giuseppe Augello, intervenendo a margine della segnalazione, da parte di alcuni utenti, di un guasto al tappeto rotante che permette di effettuare la prestazione di elettrocardiogramma sotto sforzo.

In corso miglioramenti tecnologici in tutti gli ospedali ASP.

Peraltro le attenzioni nei confronti dell’efficienza del nosocomio di Canicattì, così come degli altri quattro nosocomi provinciali, rappresentano un obiettivo prioritario sin da subito palesato dal nuovo management dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento.

Santocino vuole monitorare personalmente condizioni degli ospedali

Non a caso il neo commissario Asp, Giorgio Giulio Santonocito, dopo le recenti visite presso i presìdi di Agrigento, Sciacca e Ribera, ha già annunciato che si recherà a breve sia a Canicattì che a Licata per monitorare di persona le condizioni generali delle strutture ospedaliere e programmare adeguatamente gli interventi urgenti e quelli a medio termine.

Asp, articolato piano di ammodernamento

Le iniziative si inscrivono in seno ad un articolato piano di ammodernamento delle strutture aziendali e di aggiornamento tecnologico delle dotazioni strumentali che l’ASP, di concerto con l’Assessorato regionale alla Salute, ha già avviato con i primi provvedimenti. Fra questi il corposo investimento, già disposto, per l’acquisto di modernissime TAC multistrati per i vari presìdi e di un mammografo di ultima generazione da destinare al poliambulatorio di Palma di Montechiaro.