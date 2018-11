Asd Casteltermini, Alba: ” domenica riempiamo il Lombardo per continuare a sognare insieme…”

Insieme a me è arrivato Cusumano, sicuramente sarà merito suo (ride). Comunque a parte gli scherzi, i punti raccolti fino ad adesso sono frutto del duro lavoro e di tutti i sacrifici che facciamo insieme ai miei compagni lottando domenica dopo domenica. Un plauso va al mister Angelo Vecchio, ottimo allenatore e capace di dare le giuste motivazioni.

Siamo una grande squadra e possiamo prenderci tante belle soddisfazioni secondo me.

Dispiace solo per Vallelunga dove io in primis dovevo dare di più, ma purtroppo il calcio è così e la strada non è sempre in discesa.