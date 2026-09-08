Non una protesta fuori dal Comune, ma un confronto dentro le istituzioni. È questo il segnale che arriva dalle famiglie e dagli Asacom, che hanno incontrato l’Amministrazione comunale per affrontare le criticità e, soprattutto, lavorare alla costruzione di soluzioni concrete. Un percorso tutt’altro che semplice, come sottolineato dal Sindaco di Agrigento, Michele Sodano, che ha ricordato le difficoltà affrontate fin dall’insediamento dell’amministrazione. Malgrado una situazione finanziaria particolarmente complessa e diverse criticità organizzative il servizio Asacom partirà regolarmente dal primo giorno di scuola e sarà garantito a ore piene.

“C’è ancora tanto da migliorare per garantire, nella nostra città, sempre più assistenza e risposte alle famiglie – ha detto il sindaco Sodano -. Ma ad Agrigento, lo sostengo con piena convinzione, inclusione, dignità e diritti sociali devono tornare a essere elementi centrali nella vita dei nostri cittadini. Questo risultato non è del Sindaco, è soprattutto di una squadra che ha lavorato senza risparmiarsi. Il mio grazie più sincero va agli assessori al bilancio Trano, ai servizi sociali Lala e alla scuola Torregrossa, all’esperto Gerlando Grech e agli uffici. Sono loro che, ciascuno con le proprie competenze, hanno reso possibile tutto questo”.

“È questa la forza di un Comune che funziona e che permette ai propri abitanti di sentirsi sicuri e di poter far crescere serenamente le proprie famiglie, incoraggiando la creazione di una comunità di persone che lavorano insieme e trasformano i diritti in risposte concrete. Un grazie anche alle cooperative per la collaborazione”, ha concluso il primo cittadino.

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