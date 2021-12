Artisti dell’Accademia di Belle Arti all’opera in via Atenea

Un’intera giornata dedicata all’arte. Oggi, 22 dicembre, in via Atenea è in corso “Artisti per un Natale di rinascita”, l’estemporanea di pittura a cura dell’Accademia di Belle Arti Michelangelo di Agrigento, diretta da Alfredo Prado. L’iniziativa rientra all’interno di “Destinazione Agrigento – Natale 2021”, il programma degli eventi del Comune, organizzato col patrocinio dell’Assessorato regionale del Turismo e in collaborazione con il Distretto Turistico Valle dei Templi e il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi.

Gli artisti partecipanti popolano la via Atenea dando vita alle opere di tecnica pittorica libera. Una Commissione, opportunamente nominata dal Direttore dell’Accademia, stabilirà i primi tre classificati che, in occasione di una apposita cerimonia, saranno premiati con una coppa e a tutti verrà consegnato un attestato di partecipazione. Le tre opere premiate saranno trattenute dall’Accademia per essere pubblicizzate ed esposte, mentre tutte le altre realizzazioni verranno restituire agli autori.

Una giornata, dunque, dedicata all’arte abbinata alla promozione del territorio in maniera originale.