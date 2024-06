In scena le “Quattro stagioni (là dove ti porta il cuore)”

Calorosi e meritati applausi per il XVI saggio della scuola “Arte e danza” di Elena Alongi. Lo spettacolo, domenica scorsa, in un Teatro Pirandello di Agrigento gremito, ha raccontato le “Quattro stagioni (là dove ti porta il cuore)”. Danze e scenografie ispirare dalle stagioni della natura e dell’uomo, focalizzando l’attenzione sulle diverse fasi dell’amore. Il sentimento, catturato secondo le sfumature più tipiche di ogni stagione, declinato attraverso singoli quadri coreografici: dai palpiti di primavera alla passione d’estate, dall’inerzia d’autunno al conflittuale inverno. La celebrazione di un unico grande viaggio tra i sentimenti della vita, un viaggio in cui ci ritroviamo improvvisamente da spettatori a protagonisti.

Sul palco del Pirandello coreografie di danza classica e moderna portate in scena magistralmente dalle allieve e anche da un piccolo ballerino, Giuseppe. Emozionante il finale con gli tutti gli interpreti in scena a cantare e ballare nel segno del divertimento. Il saggio di fine anno, presentato dalla giornalista Valentina Alaimo, è stato anche l’occasione per ricordare l’importante attività di preparazione svolta dalla scuola di Elena Alongi e dei risultati ottenuti: lo scorso mese di marzo, al Palacongressi di Agrigento, le allieve hanno partecipato al festival internazionale della coreografia aggiudicandosi ben cinque secondi posti e diversi premi per un totale di cinque su cinque coreografie premiate. Alle allieve sono state riconosciute quattro borse di studio nell’Art Center Molinari di Roma dove lo scorso maggio sono riuscite ad aggiudicarsi altre borse di studio per il campus estivo a Trani.