ARS, esercizio provvisorio che rischia di lasciare scontenti quasi tutti – VIDEO

Inizia oggi la discussione sull’ esercizio provvisorio che rischia di lasciare scontenti quasi tutti i partiti nell’aula dell’ Assemblea Regionale siciliana. Sarà un’altra lunga maratona con la mini-Finanziaria che sblocca una parte dei fondi della Regione e concede qualche contributo a teatri e precari in attesa della vera manovra di bilancio : sono circa 80 gli emendamenti presentati. Il testo presentato consente all’Ars la discussione fino a marzo per approvare la legge di stabilità. Ci sono poi altre norme, c’è il finanziamento da 250mila euro per la commissione Via-Vas e quello per i consorzi di bonifica.