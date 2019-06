ARS, Costituzione del gruppo parlamentare “Ora Sicilia”

Nascita e adesione al nuovo gruppo Parlamentare “ORA – Sicilia”

Oggi, giovedì 20 giugno 2019, è stato depositato all’Assemblea Regionale Siciliana il documento di costituzione del gruppo parlamentare “ ORA – Sicilia ”, al quale aderiscono i deputati Luigi Genovese, Luisa Lantieri e Daniela Ternullo.

A seguito di una fase di attenta analisi dell’attuale contesto politico regionale e nazionale, e in forza di una piena condivisione delle azioni fondamentali da avviare con l’obiettivo di imprimere un nuovo slancio ai lavori dell’Assemblea Regionale Siciliana, i tre parlamentari hanno deciso di avviare un percorso politico slegato dalle logiche “centralistiche” dei partiti nazionali e fondato sull’azione collegiale e l’unione d’intenti: presupposti necessari per la costruzione di un progetto rivolto, in via assolutamente prioritaria, all’interesse della Sicilia e dei siciliani.

I deputati aderenti al gruppo Ora Sicilia procederanno nei prossimi giorni agli adempimenti propedeutici all’avviamento dell’attività parlamentare del nuovo gruppo, la cui costituzione verrà formalizzata nel corso della prima seduta utile.

Il deputato Luigi Genovese è stato nominato presidente pro-tempore della nuova formazione parlamentare sino al momento in cui verrà ratificata ufficialmente l’elezione del capogruppo di Ora Sicilia.

Il gruppo parlamentare verrà presentato ufficialmente nel corso di una conferenza stampa che si terrà nei prossimi giorni presso la sala stampa dell’Assemblea Regionale Siciliana.

Palermo, 20 giugno 2019