Arrivano le prime due conferme in casa Pro Favara: Bossa e Lupo

Arrivano le prime due conferme in casa Pro Favara. Continueranno a far parte dell’organico della squadra gialloblù, allenata da Gaetano Catalano, i centrocampisti Fabio Bossa e Vito Lupo (nella foto).

La stagione è finita con un terzo posto e la Pro Favara già getta le basi per una stagione da protagonista. Nell’anno del quarantesimo compleanno la S.S.D. Pro Favara 1984 non copre le carte ed apertamente progetta un campionato da vertice, per migliorare la posizione di quest’anno. Tradotto in parole semplici la dirigenza presieduta da Rino Castronovo punta decisamente alla serie D.

“Nel 2024 – ha detto dei giorni scorsi Castronovo- festeggiamo i 40 anni di stagioni calcistiche e con i miei collaboratori e dirigenti vorremmo fare un grande regalo ai nostri tifosi e a Favara. Siamo pronti e maturi per il salto di categoria”.