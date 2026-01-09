Hanno forzato il portone d’ingresso per mettere a segno un furto in un’abitazione. Ma qualcosa è però andato storto. Prima di intrufolarsi dentro, sono arrivati i proprietari, e a quel punto i malviventi vistosi scoperti sono scappati a mani vuote. E’ successo a Comitini. Da lì a pochi attimi è giunta la segnalazione al 112, e sul luogo indicato, sono arrivati i carabinieri della Stazione cittadina.

Dei ladri, però, nessuna traccia. L’intestataria dell’immobile, una pensionata settantasettenne di Agrigento, ha presentato la denuncia, a carico di ignoti, per i reati di tentato furto e danneggiamento. Ad agire, nel corso dell’altro pomeriggio, sarebbero stati almeno due malviventi.

