Arrivano gli agricoltori giardini

IN SICILIA ARRIVANO GLI AGRICOLTORI – GIARDINIERI

DOMANI LUNEDÌ 1 GIUGNO GRAZIE ALLA COLDIRETTI DI AGRIGENTO

SARANNO RIPULITE LE AIUOLE DI SECCAGRANDE (RIBERA)

Domani, lunedì 1 giugno dalle 9.00 gli agricoltori Coldiretti rifaranno il look di Seccagrande, la zona di mare di Ribera (Ag). Si tratta di un intervento deciso per rendere ancora più belle le aiuole della zona marittima e come regalo alla cittadinanza e ai turisti, ma anche per dimostrare quanto sia importante mantenere green le città.

Il programma di attività concordato con il Sindaco Carmelo Pace – spiega Giuseppe Miccichè, direttore della Federazione di Agrigento – prevede due azioni. Lunedì ripuliremo gli oleandri del lungomare mentre venerdì 12 impianteremo una vera e propria piccola oasi verde nella nello spazio all’entrata di Ribera in modo da dare un biglietto da visita bello alla città famosa per le arance.

La sistemazione delle aree – ricorda la Coldiretti – rappresenta un’attività che spesso gli agricoltori effettuano anche a causa della scomparsa negli enti locali della figura del giardiniere ma adesso è indispensabile ripensare alla tutela del verde.

Bisogna cambiare mentalità e pensare a modelli di sviluppo basati su spazi a disposizione dei cittadini anche per il distanziamento – conclude l’organizzazione agricola – . Nei condomini, nelle scuole, negli ospedali, bisogna creare degli spazi con alberi e fiori. Se si vogliono davvero mettere in pratica modelli sociali nuovi dettati dal cambiamento della pandemia bisogna modificare il concetto del vivere sociale.