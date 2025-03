E’ disponibile sulla home page www.provincia.agrigento.it il bando di gara per l’affidamento dell’accordo quadro biennale con un solo operatore economico per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali della zona ovest. Si tratta di lavori interamente finanziati da fondi regionali e destinati a Liberi Consorzi e Città metropolitane della Sicilia per interventi sulle strade di loro competenza. La procedura di gara verrà effettuata integralmente in modalità telematica e con inversione procedimentale, e le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12 del prossimo 3 aprile 2025 dagli interessati esclusivamente per mezzo della piattaforma digitale certificata Maggioli in uso al Libero Consorzio, L’appalto ha un importo complessivo di 1.318.000 euro più Iva (compresi 39.540 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso).

Gli interventi dovranno essere eseguiti entro 730 giorni consecutivi e continui dalla data del verbale di consegna dei lavori su indicazioni dei tecnici del Settore Infrastrutture Stradali. I lavori prevedono, tra gli altri, l’eliminazione di cedimenti e frane, il rifacimento e messa in sicurezza di vari tracciati e la posa di nuova segnaletica verticale e orizzontale. Le offerte telematiche saranno aperte alle ore 8:30 del 4 aprile 2025 nella sala gare del Gruppo Contratti del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (Via Acrone, n. 27)

Il bando di gara e gli allegati tecnici sono consultabili al link:

https://www.provincia.agrigento.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15910

Queste le strade principali della zona ovest interessate dagli interventi: Sp 4 – Strada Valle dei Templi (Panoramica); Sp 27 – Realmonte – Capo Rossello; Sp 29 A – Montallegro- Cattolica Eraclea; Sp 30 – Cattolica Eraclea – SS 115 – Rovine di Eraclea Minoa; Sp 32 – Ribera (Ss 115) – Cianciana (Ss 118); Sp 33 – Ribera – Secca Grande (Ss 115); Sp 35-A – Portella di Sciacca – Lucca Sicula; Sp 35-B – Lucca Sicula – bivio Ss 386; Sp 36 – Bivio Ss 115 – S. Anna – Bivio Caltabellotta; Sp 37 – Sciacca – Caltabellotta – San Carlo; Sp 39 – dalla Ss 624 (ex Ss 188) alla Sp 79 (ex Ss 115 dir. Ponte Carboj); Sp 40 – Menfi (bivio Sp 79 ex Ss 115) – Porto Palo; Sp 41 – Menfi – bivio Misilbesi; Sp 42 – Menfi-Partanna; Sp 43 – Montevago – alla Menfi Partanna; Sp 44-A – Sambuca – bivio Spadolilli – Ss 624 (stazione Gulfa) – Santa Margherita di Belice; Sp 44-B – Santa Margherita di Belice – Salaparuta; Sp 45 – n. 9 di Veneria alla SP 44 B Santa Margherita di Belice – Salaparuta; Sp 47 – S.Anna – Villafranca Sicula.

Ed ancora: Sp 48 – SS 115 alla Sp Menfi Partanna; Sp 49 – dalla Sp 79 (ex Ss 115) alla stazione Maragani; Sp 50 – dalla Sp 79 (ex Ss 115 ponte Carboj) alla Sp 40 Porto Palo; Sp 54 – Sciacca – Monte Kronio; Sp 57 – Ribera (bivio Sp 61) – Borgo Bonsignore; Sp 61 – Montallegro – Ribera; Sp 68 – Realmonte – Punta Grande – Capo Rossello; Sp 69 – Sambuca – Adragna; Sp 70 – Sambuca – Stazione Gulfa; Sp 76 – Sciacca – Salinella ( Ss 115 bivio S.Anna); Sp 79-A – Sciacca – Menfi; Sp 79-B – Menfi – conf. prov. Trapani; Sp 83 – dalla SP 44-A S.M.Belice- Salaparuta alla Ss 624 (confine prov. di Palermo); Sp 86 – Ribera – Magone Ss 115; Sp 87 – Montallegro – Bovo Marina; Sp 88 – dalla Sp 36 (km 5.000) alla Sp 47 S. Anna Villafranca.

