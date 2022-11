Arriva la prima Churrascaria ad Agrigento

In questo periodo molti ristoratori sono chiusi per ferie, ad Agrigento la stagione estiva è stata lunga e prolungata, il turismo ha ridato linfa vitale agli operatori del settore turistico ed enogastronomico ed ora è tempo di riflessioni e nuove idee per affrontare l’inverno e rilanciare la propria attività. Una delle novità assolute la porterà il ristorante Granofino, quest’anno vincitore del premio come Miglior Pizzeria a km 0 di All Food Sicily e finalista ad Agrigento Cooking Show, con l’arrivo della prima Churrascaria ad Agrigento, una grigliata mista di carne di origini brasiliane che viene servita su lunghi spiedini molto scenografici e permette di assaggiare diversi tipi di carne fino a quando il cliente dice stop. Sarà proprio un girocarne o carne no-stop ed il ristorante Granofino lo ha rinominato All you can Meat. In una città come Agrigento dove si predilige molto la cucina di mare, il proprietario Mario Ciulla vuole spingere su uno dei suoi punti di forza: “Abbiamo sempre trattato carni pregiate , è molto importante il tipo di cottura, la provenienza e la cura della carne stessa che riserviamo nel nostro ristorante. Con la Churrascaria, un format tipicamente brasiliano, vogliamo rivoluzionare un pò le nostre usanze, dare qualcosa in più al pubblico, far assaggiare diversi tipi di carne in questo percorso e vivere un’esperienza diversa da quella a cui siamo abituati”. La riapertura è prevista per il 23 novembre e sono già molteplici le prenotazioni per provare questa novità che si aggiungerà ai piatti già consolidati del ristorante e della pizza napoletana, altro punto di forza di Granofino.