Arriva la conferma: Cassarà è il nuovo direttore sanitario dell’ASP di Agrigento

Con il provvedimento deliberativo del 22 febbraio 2023, Emanuele Cassarà ha ricevuto formalmente dal commissario straordinario ASP, Mario Zappia, l’incarico di direttore sanitario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento. Il neodirettore assume l’incarico ad interim sino al prossimo 30 giugno data in cui, nelle previsioni, dovrebbe avere luogo la nuova nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie siciliane. In atto direttore sanitario all’ASP di Enna, Cassarà rivestirà “a scavalco” e a titolo gratuito il nuovo ruolo ad Agrigento pur mantenendo l’incarico nella città di Enna. Nato nel febbraio del 1957, Emanuele Cassarà annovera nel suo curriculum la direzione medica degli ospedali “Umberto I” di Enna e “Michele Chiello” di Piazza Armerina oltreché la direzione sanitaria delle ASP di Ragusa, Enna e, per un periodo circoscritto durante il commissariato di Giuseppe Termine nel 2014, anche di Agrigento. Succede nell’incarico a Gaetano Mancuso, giunto al termine del suo mandato per sopraggiunti limiti d’età.