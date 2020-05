Arriva in ospedale con sintomi Covid, uomo sottoposto a tampone

Apprensione al pronto soccorso, del presidio ospedaliero, “San Giacomo d’Altopasso” di Licata, per l’arrivo di un quasi cinquantenne di Palma di Montechiaro, con sintomi tipici dal Covid. Quindi il medico e il personale sanitario in servizio hanno provveduto a far scattare il protocollo sul Coronavirus.

Medici e infermieri in servizio, indossate tutte le precauzioni del caso, hanno visitato il paziente nei locali adibiti a Covid. Immediatamente l’uomo e’ stato isolato dagli altri presenti, in quel momento, ed è stato effettuato il tampone. Si attende nelle prossime ore il risultato delle analisi per verificare se si tratti di un nuovo caso di Coronavirus, o semplicemente un’influenza o altra patologia.