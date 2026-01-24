Inizieranno a breve i lavori di manutenzione straordinaria sul finanziamento Fondi Smai Sicani di circa 19 milioni di euro sulle strade provinciali con Bivona capofila. Appaltati i 4 lotti, che saranno suddivisi, con un importo di 19 milioni di euro i cui lavori partiranno entro brevissimo tempo. Il Progetto finanziato con fondi Snai (Strategia Nazionale per le aree interne) ha assegnato le risorse alle Aree interne che hanno predisposto accordo convenzione con il Libero consorzio comunale di Agrigento. Il progetto prevede la manutenzione straordinaria delle strade, con risorse nazionali ed europee (Fesr, Fse, Feasr).

Il presidente del Libero Consorzio comunale Giuseppe Pendolino ha partecipato, questa mattina, ad un sopralluogo con i tecnici dell’Ente ed i Sindaci delle aree coinvolte, Cattolica Eraclea Santino Borsellino, Ribera Matteo Ruvolo, Bivona Mirko Cina’, Burgio Vincenzo Cali’, Calaminaci Pino Spinelli, Luccasicula Salvatore Dazzo, Cianciana Francesco Martorana, commissario straordinario Villafranca Carmelo Burgio, il consigliere delegato alla Viabilità Giovanni Cutrera, funzionari degli uffici per verificare lo stato dell’arte.

Un finanziamento importante per il territorio della Provincia che consente di migliorare la viabilità delle nostre strade provinciali in un momento delicato che aiuterà la nostra economia fornendo ossigeno ad imprese e lavoratori. I lavori riguarderanno le strade provinciali 57, 61, 32, 34 e la non classificata 5 ed avranno il Comune di Bivona come capofila e partiranno dalla strada statale 115 incrocio Borgo Bonsignore percorrendo le diverse strade provinciali in diversi comuni coinvolti del percorso stradale denominato MareMonti. Un progetto predisposto dallo staff del Libero Consorzio Comunale di Agrigento diretto da Michelangelo Di Carlo.

