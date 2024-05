Al venticinquenne di nazionalità tunisina sorpreso a smerciare droga dalle parti della terrazza di Porta di Ponte e della stazione ferroviaria di Agrigento sono stati sequestrati 2.500 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio. L’operazione è il frutto di un’attività mirata dei carabinieri della sezione Operativa della Compagnia di Agrigento.

Il giovane pusher è stato arrestato dopo avere ceduto una dose di hashish ad un consumatore agrigentino. Addosso aveva altre sei dosi di stupefacente già confezionate e ulteriori 30 grammi circa della stessa sostanza occultati sono stati rinvenuti nella sua abitazione.

Sequestrati anche un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento della droga. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari così come disposto dalla Procura della Repubblica di Agrigento, in attesa dell’udienza di convalida.