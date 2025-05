Sono stati trovati in possesso di 10 grammi di cocaina, mezzo panetto di hashish del peso di circa 30 grammi, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento della droga. E alla vista dei poliziotti l’uomo si è scagliato contro di loro. Un agente è rimasto lievemente ferito. I poliziotti della sezione Volanti della questura, hanno arrestato un trentenne, di nazionalità tunisina, ma da tempo residente ad Agrigento. Deve rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e violenza e resistenza a Pubblico ufficiale.

L’indagato, dopo le formalità di rito negli uffici della caserma Anghelone, su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento, è stato accompagnato nella propria residenza in regime di detenzione domiciliare. A finire nei guai anche la compagna agrigentina denunciata in stato di libertà per spaccio di droga. Il gip del tribunale di Agrigento, dopo avere convalidato l’arresto, ha rimesso in libertà il trentenne, applicandogli l’obbligo di firma.

