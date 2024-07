Un sedicenne è stato arrestato dai carabinieri in esecuzione ad un provvedimento di aggravamento della custodia cautelare emesso dal gip del tribunale per i minorenni di Palermo. Il ragazzo è stato prelevato dalla comunità, dove era stato collocato da circa tre giorni, e trasferito in un carcere minorile.

L’arresto del giovane, che risulta domiciliato a Sommatino, è stato effettuato dai carabinieri della locale Stazione in collaborazione con gli agenti del Commissariato di Sciacca. L’aggravamento è scattato per il mancato rispetto delle prescrizioni del collocamento in comunità.