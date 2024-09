Ha creato il caos in piazza Gondar a Licata. E all’arrivo dei poliziotti li ha minacciati, insultati e poi aggrediti. Un licatese venticinquenne, è stato arrestato dagli agenti del Commissariato cittadino. Le ipotesi di reato contestate sono: resistenza e violenza a Pubblico ufficiale, ma anche lesioni personali. Su disposizione del sostituto procuratore di turno di Agrigento, l’indagato è stato posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Due poliziotti rimasti contusi sono finiti al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso, dove i medici hanno diagnosticato traumi giudicati guaribili con prognosi di circa dieci giorni. Il fattaccio è successo mercoledì pomeriggio. Gli agenti sono intervenuti, dietro la segnalazione di un cittadino, perché era stato segnalato un giovane che, probabilmente ubriaco, infastidiva i passanti. Alla vista degli uomini in divisa, il venticinquenne non soltanto non si è calmato, ma si è scagliato contro di loro, colpendoli con calci e pugni.