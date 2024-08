I poliziotti del Commissariato di Palma di Montechiaro, hanno tratto in arresto G.S., 48 anni, palmese, trovato in possesso di 31 grammi di cocaina. Dallo stupefacente, una volta “tagliato”, sarebbero state ricavate alcune centinaia di dosi che avrebbero fruttato oltre 10 mila euro. L’uomo è stato notato in giro per Palma in atteggiamento sospetto. Da qui è scaturita la decisione di effettuare un controllo. Il 48enne, una volta fermato, avrebbe mostrato segni di nervosismo e per tale motivo è stato sottoposto ad immediata perquisizione, nel corso della quale, è saltata fuori la cocaina, appunto, del peso di 31 grammi.

Al termine degli accertamenti l’indagato, che è difeso dall’avvocato Ninni Giardina, è stato tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e posto in detenzione domiciliare a disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Agrigento. La droga è stata, naturalmente, sequestrata e poi, inviata ai laboratori della Scientifica per essere analizzata.