I carabinieri della Compagnia di Sciacca, hanno arrestato in flagranza di reato un 42enne, originario di Palermo ma residente a Sciacca, già noto alle Forze dell’Ordine, sorpreso a forzare un’autovettura parcheggiata sulla Statale 624, all’altezza del bivio Misilibesi. L’uomo, immediatamente dopo aver infranto il finestrino dell’auto, è stato prontamente bloccato dai militari, che lo hanno trovato in possesso di strumenti atti allo scasso.

L’arresto, rappresenta una risposta concreta alle preoccupazioni dei cittadini, che da tempo segnalavano un aumento dei furti sulle autovetture; qualcuno infatti rompeva i finestrini delle auto per rubare oggetti di valore all’interno degli abitacoli, agendo soprattutto nelle zone periferiche di Sciacca, dove le persone lasciano l’auto prima di fare jogging o prendendo di mira le auto nei parcheggi delle località balneari. Il fenomeno aveva perfino spinto alcuni cittadini a costituire un comitato locale al fine di segnalare alle autorità la situazione.

L’uomo, dopo le formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Sciacca, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, nel corso della quale il Giudice convalidava l’arresto e disponeva per l’uomo la misura dell’obbligo di dimora con permanenza notturna a casa. Sarà il successivo giudizio di merito a vagliare le responsabilità del soggetto, le quali non sono ancora definitivamente accertate.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp