Due giovani di nazionalità rumena di 28 e 18 anni, residenti a Naro, sono stati arrestati dai carabinieri delle Stazioni di Naro e Palma di Montechiaro, con l’accusa di violenza, resistenza a e lesioni a Pubblico ufficiale. I militari dell’Arma l’altra sera, secondo la ricostruzione dell’episodio, stavano facendo un servizio di controllo del territorio nelle vie del centro narese quando i due giovani, dall’interno di un bar, hanno iniziato a inveire contro di loro.

I carabinieri gli hanno, quindi, chiesto i documenti. A quel punto gli animi si sarebbero ulteriormente surriscaldati e i due avrebbero iniziato a spintonare e minacciare gli uomini in divisa. Per il 28enne e il 18enne, quindi, è scattato l’arresto, già convalidato dal gip del Tribunale di Agrigento che, però, non ha applicato alcuna misura cautelare. Due militari, per bloccarli, sono rimasti lievemente feriti a una mano e sono stati medicati in ospedale.

