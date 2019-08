Arredare la casa con gli specchi: idee e consigli per non sbagliare

Gli specchi sono complementi d’arredo che non possono mai mancare in una casa, indipendentemente dallo stile che abbiamo scelto. Sono infatti degli elementi funzionali, che tornano utili in diverse occasioni e non solo per poterci ammirare prima di uscire. Uno specchio può fare una grandissima differenza in una stanza di piccole dimensioni perché a livello ottico aumenta la percezione dello spazio e la fa apparire quindi più ampia ed ariosa. Se poi scegliamo un modello particolare lo possiamo sfruttare come un vero e proprio complemento d’arredo, che esteticamente gioca un ruolo fondamentale. Insomma: gli specchi non possono mai mancare ma è bene sapere dove collocarli e come sceglierli per evitare di commettere errori.

Specchi da parete decorativi

In stanze della casa come il salotto o l’ingresso possiamo appendere alla parete uno specchio con funzioni decorative, che ha quindi il compito di donare un tocco in più di stile all’ambiente. In tal caso conviene giocare sulle cornici: al giorno d’oggi ne esistono moltissime tipologie quindi non è certo difficile trovare il modello più in linea con il resto degli arredi. Per raggiungere l’effetto desiderato conviene sempre rimanere su specchi da parete particolari, che saltano subito all’occhio proprio perché originali e fortemente decorativi. Naturalmente però dobbiamo sempre cercare di assecondare lo stile della casa: se questo è moderno è meglio rimanere su specchi dello stesso tipo, se è classico possiamo optare per delle cornici dal sapore antico e vintage.

Specchi per il bagno

Nel bagno lo specchio può avere sì funzioni decorative ma prima di tutto deve assolvere al suo compito principale. È quindi importante prima di tutto assicurare una buona illuminazione con dei faretti posti proprio sopra allo specchio e controllare che le dimensioni siano giuste. In bagno questo elemento è prima di tutto funzionale e quindi deve risultare in linea con lo scopo che ha, che è quello di riflettere la nostra immagine.

Specchio per la camera da letto

In camera da letto spesso e volentieri si mette uno specchio di grandi dimensioni, perché in questa stanza ci si veste e ci si prepara per uscire quindi bisogna avere la possibilità di vedere la propria figura nella sua interezza. Questo però non significa che si debba rinunciare ad un elemento decorativo e di design: si può sempre optare per un modello di grandi dimensioni ma con una cornice particolare. Lo si può appendere ma anche appoggiare alla parete: soluzione, questa, che negli ultimi tempi è diventata molto popolare tra gli interior designer.

Attenzione alla luce riflessa

Quando si colloca uno specchio, bisogna prestare molta attenzione alla sua posizione perché parliamo di un elemento riflettente che quindi potrebbe creare problemi o stonare in determinati punti della casa. Sarebbe meglio evitare di posizionarlo di fronte ad una finestra, perché i raggi del sole si rifletterebbero su di esso creando dei giochi di luce fastidiosi. Va inoltre ricordato che questo elemento ha la capacità di ingrandire otticamente gli spazi: può quindi essere una bella idea metterlo in fondo ad un corridoio per farlo apparire più lungo o largo.