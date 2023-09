I poliziotti del Commissariato di Sciacca, dietro direttive impartite dal questore di Agrigento Emanuele Ricifari, hanno dato vita ad una serie di servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio sia nel Comune saccense che in altri centri vicini, finalizzati ad implementare le ordinarie attività con l’intento di rendere più capillare ed incisiva l’azione di contrasto a forme di illegalità diffusa. Sul versante del controllo della regolare detenzione delle armi e delle munizioni da parte di soggetti in possesso di porto d’armi, sono state condotte verifiche a carico di utenti residenti a Ribera, Lucca Sicula e Burgio.

Nel corso di uno di questi accertamenti domiciliari, si è provveduto ad effettuare un ritiro cautelare di 11 fucili, 3 revolver e 684 cartucce a pallini calibro 12 in quanto la persona non riuniva più i requisiti previsti dalla Legge. Sotto l’aspetto dei controlli amministrativi tesi a verificare il rispetto delle norme sulla regolare somministrazione di alimenti e bevande, la squadra di Polizia Amministrativa, con il prezioso supporto di funzionari dell’Asp di Agrigento ha effettuato 4 accessi ad altrettanti locali di Sciacca.

In un ristoratore, in due bar – gelateria e un bar – pasticceria sono state riscontrate violazioni sotto l’aspetto igienico-sanitarie degli alimenti. Il totale delle sanzioni amministrative ammonta a circa 11.000 euro.

Circa i controlli destinati al rispetto del Codice della Strada, oltre ad aver effettuato numerosi posti di controllo, il personale delle Volanti ha denunciato un soggetto essendosi rifiutato di sottoporsi al prelievo del sangue e delle urine per verificare se avesse consumato alcolici e stupefacenti prima di mettersi alla guida, con il conseguente sequestro amministrativo del ciclomotore ai fini della confisca, nonché comminando sanzioni per guida senza patente di guida di 5.100 euro, per la scopertura assicurativa, mancata revisione e mancanza di documenti del veicolo, con sanzione di 1.254 euro.