Un individuo armato di pistola, ieri sera, ha fatto irruzione all’interno della gioielleria Campo di via Inico a Menfi. Ma gli è andata male. Qualcuno telefonicamente ha avvertito le forze dell’ordine, e da lì a poco, sul posto sono giunti i carabinieri della Stazione cittadina che hanno sorpreso il malvivente. Il disoccupato Gaetano Lazzara, di 32 anni, di Palermo è stato arrestato in flagranza di reato per tentata rapina.

Alla vista dei militari dell’Arma, il giovane si è arreso, senza opporre alcuna resistenza. I militari dell’Arma lo hanno naturalmente disarmato e hanno sequestrato il revolver che era completo di 6 cartucce calibro 380. La pistola è risultata avere la matricola abrasa. Nelle prossime ore verrà sottoposta a tutti gli accertamenti tecnico – balistici per provare a tracciarne la provenienza e per capire se è stata o meno utilizzata in azioni delinquenziali. Il 32enne è stato portato al carcere di Sciacca.