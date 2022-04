Armato di pistola mette a segno rapina in un’abitazione

Con il volto coperto da un passamontagna, e armato di pistola, s’è intrufolato nell’abitazione di un pensionato settantatreenne. Sotto la minaccia dell’arma, verosimilmente giocattolo, ha chiesto di consegnare soldi e oro che però, a quanto pare, l’anziano non aveva. Il bandito solitario, a quel punto, si è impossessato del telefono cellulare della vittima, e se l’è data a gambe levate. E’ accaduto sabato sera in via Vittorio Emanuele, a Canicattì’. A lanciare l’allarme è stato proprio il pensionato settantatreenne.

Poi lo stesso ha formalizzato la denuncia di rapina a carico di ignoti ai carabinieri della Compagnia cittadina. Sono state avviate le indagini per provare a risalire al balordo che ha rapinato il canicattinese. Appare scontato che la prima verifica fatta dai militari dell’Arma è stata quella sulla presenza di eventuali impianti di videosorveglianza sia nei pressi dell’abitazione dell’uomo, che nelle zone circostanti.