Un bandito, con il volto coperto da una mascherina chirurgica e armato di pistola, ha fatto irruzione in un negozio di detersivi di via Sondrio a Canicattì. Sotto la minaccia dell’arma è riuscito a farsi consegnare i soldi che c’erano nella cassa: circa 200 euro. Arraffati i soldi è scappato a piedi. Scattato l’allarme, in via Sondrio sono accorsi i carabinieri, ed è scattata un’autentica “caccia” all’uomo.