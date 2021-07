Armato di coltello e manganello: denunciato

In giro con l’auto armato di un coltello a serramanico, e di un manganello telescopico a molla in metallo. protagonista un uomo di nazionalità rumena, denunciato a piede libero, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per il reato di porto illegale di armi bianche.

E’ successo a Canicattì, mentre i poliziotti del locale Commissariato, erano impegnati in un servizio predisposto e finalizzato alla repressione dei reati in materia di armi.

Hanno imposto l’Alt ad un’auto condotta dall’uomo. Durante la perquisizione rinvenuti, custoditi all’interno di un vano portaoggetti della portiera, il coltello a serramanico, e il manganello telescopico. Gli oggetti sono stati posti sotto sequestro, e il rumeno denunciato