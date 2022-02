Armati di pistola mettono a segno una rapina

Sono entrati in azione appena l’addetto dell’impianto di distribuzione carburanti “Sicilpetroli” di via Carlo Alberto, a Canicattì, ritirasse l’incasso del fine settimana, dalla colonnina di rifornimento automatico. Due banditi, con il volto coperto e uno armato di pistola, verso le 6,30 circa, di ieri mattina, hanno arraffato il denaro, e sono scappati a piedi lungo le vie circostanti.

Non è escluso che potessero avere lasciato qualche mezzo parcheggiato nelle vicinanze per la fuga. Scattato l’allarme, sul posto sono accorsi i carabinieri della locale Compagnia, e i poliziotti delle Volanti. Dei malviventi, purtroppo, nessuna traccia. Ieri, il bottino non risultava essere stato ancora quantificato, ma da una prima stima ammonterebbe a diverse migliaia di euro.