Due banditi, con il volto coperto da passamontagna e armati di mazze, hanno portare via appena 200 euro. La rapina è stata messa a segno in un panificio di Canicattì. È accaduto nel cuore della notte, nel momento della riapertura del laboratorio dell’attività artigianale. Due i delinquenti che hanno minacciato il proprietario e hanno arraffato i soldi.

Del caso di microcriminalità è stata informata la Procura. E i carabinieri hanno avviato le indagini, e come primo passo, hanno raccolto la testimonianza della vittima. Per cercare di dare un volto e un nome all’autore, una mano alle indagini si spera possa arrivare dai filmati delle telecamere collocate nei pressi dell’attività commerciale.

