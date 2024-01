Due banditi, con il volto coperto, armati coltello e cacciavite, giovedì sera, hanno messo a segno una rapina in una tabaccheria, di via Parlapiano, nell’abitato di Ribera. Sono riusciti, dopo una breve colluttazione con il proprietario, ad arraffare l’incasso della giornata: circa 1.500 euro in contanti.

I due sono entrati in azione poco prima dell’orario di chiusura. Il proprietario dell’attività lavorativa, un quarantaduenne commerciante di Ribera, ha formalizzato la denuncia, a carico di ignoti, con l’ipotesi di reato di rapina aggravata in concorso.

Ora è “caccia” aperta ai due delinquenti, ma fino a ieri di loro nessuna traccia. Indagini a tutto campo da parte dei carabinieri della Tenenza di Ribera, collaborati dai loro colleghi della Compagnia di Sciacca.