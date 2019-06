Area Rinnovamento rinnova l’organigramma e rilancia per le amministrative

AGRIGENTO. Il movimento civico politico Area Rinnovamento puntella il proprio organigramma con innesti di spessore, confermando in tal modo la propria presenza su gran parte del territorio provinciale.

“Nel corso di una riunione del direttivo provinciale avvenuta qualche giorno addietro – dichiara il Presidente Marcello Fattori – nella quale tra le altre cose è stato analizzato l’ottimo risultato ottenuto in Provincia dal candidato da noi sostenuto alle recenti europee, si è deciso all’unanimità di rinnovare l’organigramma del movimento, in particolare nel ruolo di Vice Presidente, per il quale è stato scelto Daniele Re, noto ed affermato Avvocato penalista agrigentino da tutti stimato per le sue doti professionali e culturali, e nel ruolo di Segretario il consigliere Comunale di Comitini Teresa Delisi da sempre impegnata nel sociale ed incessantemente a servizio della propria Comunità.

Si tratta di un decisivo passo in avanti per il nostro Movimento, sempre attento a coinvolgere le migliori personalità, con l’obiettivo di svecchiare la politica fallimentare degli ultimi decenni e fornendo in tal modo nuove soluzioni di qualità allo sviluppo del nostro territorio.

Siamo già al lavoro per offrire una nostra credibile proposta per le amministrative che si terranno ad Agrigento l’anno venturo, in occasione delle quali miriamo a realizzare una area civica che promuova un programma snello,realizzabile e con progetti ambiziosi, in modo da poter risolvere le svariate criticità che affliggono la città”