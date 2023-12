L’Arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano, ha condiviso un messaggio di gioia e speranza in occasione delle festività natalizie, rivolto all’intera comunità. Nonostante le tensioni globali e le crisi che occupano le cronache internazionali, il vescovo ha enfatizzato l’importanza di celebrare il Natale come momento di pace e attesa della venuta del Signore.

In un contesto internazionale segnato da conflitti e tragedie, l’Arcivescovo Damiano ha sottolineato l’importanza di non lasciare che le crisi attuali offuschino lo spirito natalizio. Durante il tradizionale scambio di auguri natalizi, ha evidenziato la gioia che il Natale porta sia per la comunità dei credenti che per tutti coloro che celebrano questa festività come un momento di unione e speranza.

“Nonostante le sfide globali che richiamano l’attenzione della comunità internazionale, è fondamentale non dimenticare lo spirito gioioso del Natale. Il Signore viene nella storia, portando con sé la promessa di misericordia e giustizia,” ha affermato l’Arcivescovo.

Il messaggio, seppur universale, si è concentrato sulla necessità di mantenere viva l’attesa della venuta gloriosa del Signore, nonostante le dure realtà presenti nel mondo. “Il Natale non deve essere oscurato dalle bugie o dalle difficoltà del momento. Ricordiamoci che il Signore è venuto e verrà di nuovo, mantenendo viva la speranza in un futuro di misericordia e giustizia,” ha aggiunto l’Arcivescovo.

L’invito a vivere il Natale con gioia e operosità nella ricerca della giustizia e della misericordia è stato il fulcro del messaggio dell’Arcivescovo. Questa visione universale della festività, oltre le crisi e le guerre, ha sottolineato la necessità di mantenere viva la speranza e la fede nel futuro.

Nessun riferimento alla comunità locale. Il messaggio di Natale dell’Arcivescovo Alessandro Damiano si è distinto per la sua universalità e la sua enfasi sulla speranza, invitando la comunità a vivere il Natale con gioia e a perseverare nella ricerca della giustizia e della misericordia. In un mondo segnato da tensioni, questo richiamo alla luce del Natale offre una prospettiva di speranza e unità per tutti.