Arcidiocesi di Agrigento: “Giornate di Studi sociali”

Da lunedì 11 a giovedì 21 marzo 2019, l’Arcidiocesi di Agrigento – Centro per la Carità – Servizio per la Pastorale Sociale e del Lavoro, organizza le “Giornate di studi sociali”.

«Una serie di incontri – spiega don Mario Sorce, direttore del Servizio per la Pastorale Sociale e del Lavoro – in cui verranno trattate le dipendenze patologiche. Nei vari appuntamenti che si terranno in diversi comuni della Diocesi, attraverso l’aiuto di esperti, cercheremo di dare delle indicazioni e possibili soluzioni per affrontare i problemi legati all’alcolismo, alla tossicodipendenza, all’uso errato di internet, alla ludopatia, nuove dipendenze che, molto spesso, si trasformano in gravi drammi soprattutto per le fasce più deboli della società».

Il primo appuntamento è per lunedì 11 marzo 2019 ad Alessandria della Rocca alle ore 18.00 nell’Oratorio Parrocchiale sul tema “Dipendenze alimentari: Anoressia, bulimia, obesità”. Tratterà “L’anoressia, la bulimia e l’obesità” la dott.ssa Manuela Cutaia – responsabile Comunità Terapeutica “La Ginestra” di Caltanissetta

Martedì 12 marzo 2019 ad Agrigent o ore 18.00 – Oratorio Chiesa Sacro Cuore di Gesù “Dipendenza da sostanze: alcolismo e la dipendenza da droghe (leggere o pesanti)”. “La dipendenza dall’alcolismo” dott.ssa Maria Pia Antonelli – Operatore Comunità terapeutica “Terra Promessa” di Caltanissetta. “La dipendenza da droghe” dott. Calogero Ricevuto – Operatore Comunità terapeutica “Terra Promessa” di Caltanissetta.

dott. Antonio Urriani – Operatore Comunità terapeutica “Terra Promessa” di Caltanissetta.

14 marzo 2019 – Palma di Montechiaro ore 18.00 – Salone Collegio di Maria “Dipendenze comportamentale: gioco d’azzardo, shopping compulsivo”. “La dipendenza da gioco d’azzardo” e “La dipendenza da shopping compulsivo” dott. Angela Sardo – Responsabile Comunità Terapeutica “Terra Promessa” di Caltanissetta.

“Dipendenze sessuali: Internet, sesso, pornografia, pedofilia”. “La dipendenza da internet” e “La dipendenza da sesso, pornografia, pedofilia” dott. Antonio Urriani – Operatore Comunità terapeutica “Terra Promessa” di Caltanissetta.

Ogni appuntamento si concluderà con “L’esperto risponde” a cura del dott. Pippo Provenzano.

Gli incontri saranno moderati da Salvatore Pezzino.