Arciconfraternita “Maria SS. dei Sette Dolori”: da 336 anni a servizio della comunità

Il 26 marzo del 1686, nella città di Agrigento fu fondata l’ Arciconfraternita Maria SS. Dei Sette Dolori intitolata alla Madonna Addolorata.

La fondazione della confraternita avviene

sotto il vescovo di Agrigento di quel periodo mons. Francesco Maria Rini (1676-1696). Ieri, 26 marzo, nel giorno dell’anniversario di fondazione dell’Arciconfraternita fondata 336 anni fa, come ogni anno, è stata celebrata una Santa messa per la confraternita e per tutti devoti e fedeli. Numerosi i confrati e le consorelle che hanno preso parte indossando il saio nero che, nonostante il passare dei secoli e l’alternarsi delle generazioni, continua ad essere il segno di una fede salda, di una devozione potente e duratura, di un costante servizio ai fratelli e alla comunità. La Santa messa è stata celebrata dal rettore don Lillo Maria Argento.