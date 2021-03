Arciconfraternita Maria SS. Dei Sette Dolori:

335 anni a servizio della comunità agrigentina

Ha avuto luogo Venerdì 26 marzo, presso il Santuario dell’Addolorata, alla presenza di confrati, consorelle e devoti, la S. Messa in onore del 335° anniversario di Fondazione dell’Arciconfraternita Maria SS. dei Sette Dolori, costituitasi nel lontano 26 marzo 1686, grazie al contributo di alcuni fedeli devoti alla Vergine Addolorata ed al Vescovo dell’epoca, Mons. Francesco Maria Rhini. Nel corso della Celebrazione Eucaristica, il Rettore del Santuario e Direttore Spirituale dell’Arciconfraternita, Don Lillo Maria Argento, ha voluto sottolineare l’attualità del carisma confraternale motivando, i fedeli presenti, a viverlo ogni giorno “con spirito rinnovato” nella complessità del tempo presente che richiede sempre più un’adesione convinta e fedele alla “chiamata” ad un’intima comunione di vita, ideali, pensieri e opere con Maria “Addolorata”. “Il Saio nero – ha aggiunto – con ornamento di seta blu e cingolo di egual colore, nonostante il passare dei secoli e l’alternarsi delle generazioni, continua ad essere il segno di una fede salda, di una devozione potente e duratura, di un costante servizio ai fratelli e alla comunità. Nella drammatica esperienza che il mondo sta attraversando, Maria, donna che vive il dolore iuxta crucem, si mostra a noi quale Madre di speranza, addolorata ma mai disperata, che comunica una capacità sempre nuova di attesa del futuro di Dio e di abbandono alle promesse del Signore”.

Il Rettore ha infine ricordato che quest’anno l’Arciconfraternita, da sempre impegnata nell’organizzazione dei riti della Settimana Santa Agrigentina, nelle rispetto delle norme in tempo di pandemia, è lieta di invitare quanti volessero partecipare, alle iniziative di preghiera e meditazione che si svolgeranno presso il Santuario durante la Settimana Santa: Giovedì 1 Aprile alle ore 20.00 “Con Maria in preghiera al Getsemani” (Orario di Apertura Santuario dalle ore 17.00 alle ore 21.30); Venerdì 2 Aprile alle ore 17.30 “Meditazione ai piedi della croce” (Orario di Apertura Santuario dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 21.30); Sabato 3 Aprile alle ore 17.30 “Ora della Desolata” (Orario di Apertura Santuario dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 21.30); Domenica 4 Aprile alle ore 12.00 “S. Messa di Pasqua”.