ARCI: “Solidarietà al progetto Favara bene comune”

L’ARCI provinciale di Agrigento esprime “piena e totale solidarietà agli uomini e alle donne impegnati nel progetto di cambiamento incarnato nella lista Favara Bene Comune, per l’ inaccettabile gesto intimidatorio subito nei giorni scorsi”. Presidente, Angela Galvano, afferma: “Tali azioni meritano condanna e disprezzo, in quanto espressione palese di un misero tentativo intimidatorio nei confronti di chi lavora quotidianemente in prima linea e a testa alta per un progetto volto al rilancio e alla rinascita di Favara. Siamo certi che questa squadra continuerà nel suo impegno con la determinazione, la tenacia, la caparbietà e la responsabilità che l’ ha sempre contraddistinta ed in questo ci troverà al suo fianco”.