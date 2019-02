ARCHEOLOGIA: INCONTRO CON A TEMA IL VILLAGGIO PREISTORICO DI CANNATELLO

Proseguono gli incontri promossi dalla Libera Universita’ Agrigentina, il nuovo appuntamento è per Mercoledì 27 febbraio alle ore 16.30 presso la biblioteca “Luigi Pirandello” di via Imera ad Agrigento, il Professore e Archeologo Alessandro Vanzetti dell’Università La Sapienza di Roma relazionerà per la seconda volta in pochi mesi sul Villaggio preistorico di Cannatello, del suo emporio e dei contatti della nostra provincia con il mondo Egeo già a partire dal XIV sec. a.C.