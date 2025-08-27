Porto Empedocle e Agrigento si preparano a celebrare i 100 anni dalla nascita di Andrea Camilleri con un ricco programma di eventi che intreccia cultura, arte e valorizzazione del territorio. Le iniziative, promosse dall’Archeoclub d’Italia, Sede di Agrigento, vedono la collaborazione della Fondazione FS Italiane, del Comune di Porto Empedocle e del GAL Sicani.

5 settembre – Presentazione del libro “La mia Vigàta” di Lorenzo Rosso

Le celebrazioni prenderanno il via venerdì 5 settembre con la presentazione del volume di Lorenzo Rosso La mia Vigàta – Con Andrea Camilleri nella città del commissario Montalbano (VGS Libri), un omaggio alla vita e all’opera del grande scrittore empedoclino.

Apertura dello stabile FS

Grazie alla disponibilità della Fondazione FS Italiane, l’Archeoclub avrà in uso gratuito uno storico stabile della stazione ferroviaria di Porto Empedocle. La consegna delle chiavi, prevista nei giorni immediatamente precedenti il centenario, segnerà la nascita di un nuovo centro culturale permanente.

Al suo interno sarà inaugurata un’esposizione di documenti e materiali inediti dedicati ad Andrea Camilleri, offrendo al pubblico uno sguardo privilegiato su aspetti meno noti della sua vita e della sua produzione letteraria.

Il Comune di Porto Empedocle garantirà la manutenzione dello stabile, rendendo così lo spazio fruibile in modo continuativo.

La cartellonistica del GAL Sicani

Il GAL Sicani contribuirà alle celebrazioni con la realizzazione di una nuova cartellonistica turistica e commerciale. All’ingresso del paese verrà collocata la scritta:

“Porto Empedocle – città natale di Andrea Camilleri”, un segno tangibile e duraturo del legame indissolubile tra lo scrittore e la sua città.

6 settembre – “Camilleri: colori, note e sapori”

Nel giorno del centenario, sabato 6 settembre 2025, lo stabile FS ospiterà l’evento artistico “Camilleri: colori, note e sapori”: una serata che unirà pittura dal vivo, musica e degustazioni di vini ispirati all’universo narrativo di Camilleri, trasformando la memoria del Maestro in un’esperienza multisensoriale.

“Con queste iniziative – dichiara Angela Roberto, presidente dell’Archeoclub di Agrigento – vogliamo rendere omaggio ad Andrea Camilleri attraverso la cultura, l’arte e il territorio, restituendo alla comunità luoghi di memoria e creando occasioni di incontro che uniscano letteratura, identità e tradizioni della nostra terra.”

