Arbitri di calcio, Drago incontra Ciulla

AGRIGENTO. Il presidente dell’Aia, Gero Drago ha incontrato l’assessore allo sport del Comune di Agrigento, Costantino Ciulla al quale ha chiesto un impegno per dotare gli associati di una struttura sportiva dove allenarsi. L’incontro è stato proficuo: “L’assessore Ciulla – commenta Drago – ha garantito che l’amministrazione Miccichè attenzionera’ a breve la richiesta dell’Aia per fare in modo di permettere ai nostri associati di poter usufruire già alla ripresa dei campionati della struttura in cui allenarci . Durante l’incontro si è anche parlato del Premio Nazionale Giudice Livatino e di tante altre iniziative da poter porre in essere in piena sintonia con l’unico scopo di fornire l’associazione di più servizi possibili e nello stesso tempo riversare sul territorio momenti di aggregazione e socializzazione”.