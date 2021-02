Aragona, tutto pronto per il derby casalingo contro il Pvt Modica

Volge al termine la preparazione atletica della Seap Dalli Cardillo Aragona in vista della gara di sabato 6 febbraio, contro l’Egea Pvt Modica. Il derby siciliano, valido per la terza giornata di andata della prima fase del campionato di serie B1, girone E2, si disputerà al PalaNicosia di Agrigento, a porte chiuse, con inizio alle ore 18. Oggi e domani pomeriggio le biancazzurre svolgeranno le ultime due sedute di allenamento. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina ufficiale Facebook della Pallavolo Aragona, a partire dalle ore 17:50. La Seap Dalli Cardillo Aragona ha tre punti in classifica ed una gara ancora da recuperare, in trasferta, contro l’Amando Volley Santa Teresa di Riva.

L’Egea Pvt Modica, invece, è reduce da due sconfitte di fila ed è fermo in classifica a quota zero punti. In settimana, la società del presidente Bartolo Ferro ha perso il tecnico Corrado Scavino che ha rassegnato le dimissioni, ufficialmente, per motivi personali. Il club modicano le ha prontamente accettate e nel giro di poco tempo ha ingaggiato il giovane coach Enrico Quarta, ex vice allenatore del Caserta in A1. Il roster del Modica è senza ombra di dubbio molto forte, con atlete che hanno militato anche in serie A, come la palleggiatrice Sofia Turla’. Rispetto alla scorsa stagione sono state riconfermate tre solo atlete: l’opposto Liguori, la schiacciatrice e capitano Ferro ed il libero Asero. Poi tanti volti nuovi e di qualità, come le centrali Fulvia Gridelli e Asia Leandri, il “martello” Matilde Giardi, la seconda palleggiatrice Ludovica Fabbo, il libero Elena Ferrantello, l’opposto Jennifer D’Antoni e la schiacciatrice Chiara Capponi. In organico anche la centrale Erika Dell’Ermo.