Aragona travolgente, Catania si inchina

Stival e Caracuta trascinano Aragona alla prima vittoria dopo il lockdown

La Seap Dalli Cardillo Aragona strapazza la Rizzotti Design Catania con un secco 3-0 e saluta l’esordio stagionale con un successo netto. Al PalaNicosia non c’è storia, dopo un avvio un pò incerto, la squadra di casa acquisisce fiducia e passa a condurre, in un’ora e 22 minuti squadra di coach Massimo Dagioni si aggiudica i tre set della partita con i parziali di 25-19, 25-17 e 25-15. Migliore in campo la Stival premiata dal comandate provinciale dei Carabinieri di Agrigento Vittorio Stingo. Ottimo anche l’esordio della palleggiatrice Valeria Caracuta, capitan Moneta e compagne hanno offerto una buona prova dopo circa 10 mesi di inattività. Alla fine della partita in sala stampa coach Massimo Dagioni si è detto soddisfatto per la prova delle ragazze. Soddisfazione anche da parte del tecnico Marco Relato. Il friulano ha sottolineato come Aragona sia la squadra da battere di questo girone ed ha tutte le carte in regola per recitare il ruolo di protagonista. (Guarda il video)