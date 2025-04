Ad Aragona si inaugura domani, subito dopo la tradizionale Via Crucis cittadina, la mostra “Scene della Passione, realizzata dall’artista e docente Carmelo Sciortino. L’esposizione, allestita nella Chiesa del Carmine, sarà visitabile dall’11 al 27 aprile e rappresenta un momento molto atteso dalla comunità.

Sciortino propone una lettura visiva intensa e coinvolgente degli episodi centrali della vita di Cristo. Le scene della Passione, morte e resurrezione vengono raccontate attraverso opere dal forte impatto emotivo, capaci di unire profondità religiosa e sensibilità artistica contemporanea.

La mostra sottolinea il legame profondo tra l’evento artistico e le celebrazioni religiose della Settimana Santa, periodo in cui Aragona si anima di riti, tradizioni e spiritualità condivisa.

Le creazioni di Sciortino non solo interpretano il messaggio evangelico, ma dialogano anche con il pubblico, offrendo uno spazio di riflessione e contemplazione.

Visitatori, parrocchie, studenti e famiglie possono trovare in queste opere un punto d’incontro tra fede e cultura, tra passato e presente.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp