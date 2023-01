Aragona: taglio del nastro per il nuovo campo da padel

Un nuovo campo di padel arriva in provincia di Agrigento. Aprirà le porte il Padel club ad Aragona. Una due giorni il 4 e il 5 febbraio prossimi alla presenza di nomi di un certo calibro: Giorgia Marchetti, 28 anni, giocatrice della nazionale italiana di padel numero 83 al mondo e numero 8 in Italia; Roberto Agnini, 53 anni, Tecnico Fiduciario regione Lazio, Direttore Tecnico Aniene e Maestro Nazionale, che vanta diverse partecipazioni, in qualità di giocatore, a mondiali ed europei; Giorgia Di Paola, “padrona di casa”, 13 anni, che ha partecipato ai mondiali di padel svolti in Messico a Torreon nel settembre 2021, classificandosi al 4° posto, Campionessa italiana under 14 2022, Vice-campionessa italiana under, Campionessa Siciliana under 14 e Terza agli Europei di ottobre 2022 in Valencia. Nel dettaglio il programma prevede per il prossimo 4 ottobre alle 10 open day, poi allenamento con Marchetti e Di Paola, alle 13 aperitivo. Si prosegue nel pomeriggio dalle 16 con open day per i bambini con il Maestro nazionale Fit Di Paola e l’istruttore Fit Sollano. Alle 19.30 partita esibizione: in campo Giorgia Marchetti, Giorgia Di Paola, Roberto Agnini e Stefano Di Paola. Si conclude con buffet e dj set.