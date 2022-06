Pro Loco Aragona: successo del raduno di auto d’epoca

Successo ieri ad Aragona per la manifestazione Aragona vintage. Un evento organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con diversi operatori sociali e culturali della Città delle miniere di Pirandello. Si è trattato di un raduno di auto d’epoca che hanno sfilato per le vie della Città, con redenz vous in Piazza Aldo Moro. Infine, la visita guidata ai musei diocesani MUDIA, grazie alla disponibilità di don Angelo Chillura, arciprete di Aragona.

(foto gentilmente concessa da Giuseppe Passarello)