Aragona, sorpreso con dieci dosi di hashish. In manette un 19enne

E’ incappato nottetempo ad un posto di blocco dei Carabinieri della Stazione di Aragona, attuato in una delle principali arterie del paese. E nel corso del controllo è saltata fuori la droga. A finire in manette un 19enne nigeriano, domiciliato da qualche tempo in una comunità ad Aragona. Deve rispondere di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, e su disposizione dell’Autorità Giudiziari, è stato subito ristretto agli arresti domiciliari. Era notte fonda quando i militari dell’Arma lo hanno visto camminare insolitamente a piedi e gli hanno intimato l’Alt.



L’uomo nell’immediatezza, approfittando dell’oscurità, ha cercato con un gesto repentino di disfarsi di qualcosa, mostrando sin da subito un evidente nervosismo. I Carabinieri, dopo avergli chiesto i documenti, hanno subito approfondito il controllo e durante la successiva perquisizione, dalle tasche dei suoi pantaloni sono saltate fuori dieci dosi di hashish, del peso complessivo di oltre trenta grammi, subito sequestrate. Il 19enne, in quel momento, non ha fornito alcuna giustificazione in merito alla droga detenuta, che rivenduta al dettaglio avrebbe potuto fruttare anche alcune centinaia di euro. Per lo straniero, dunque, sono scattate le manette ai polsi.