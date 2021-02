Aragona ruggisce ancora: 3-0 anche alle ragazze del Pvt Modica

Aragona ottima organizzazione, buone individualità e poi l’asse Caracuta-Stival di categoria superiore. Serena Moneta è leader, la capitana premiata come migliore in campo. Secondo ruggito consecutivo per la Pallavolo Aragona che al PalaNicosia batte 3–0 una volenterosa Pvt Modica dell’ex Rizzo. Soddisfatto in sala stampa coach Dagioni, la sua squadra nonostante una partita in meno e gli infortuni di Baruffi e Silotto, è già prima in classifica in solitaria. Sabato prossimo Aragona sarà impegnata a Messina.

La Seap Dalli Cardillo Aragona vince nettamente il derby con la Pro Volley Team Modica. La gara si è disputata al palasport Pippo Nicosia di Agrigento ed è terminata con il punteggio di 3-0. Questi i parziali: 25-17, 25-16, 32-305.

La squadra di Massimo Digioni, priva delle infortunate Martina Baruffi e Giorgia Silotto, è scesa in campo con Caracuta in regia, Stival opposto, Murri e Borelli centrali, Moneta e Cappelli martelli ricevitori, Vittorio libero. Nei primi 2 set non c’è stata storia, grazie ad una buona prova del collettivo di casa trascinata da una prestazione superlativa della giovane opposto Sara Stival (alla fine saranno 26 i punti a referto per la torinese). Nella prima frazione Aragona subito avanti 8-5, poi 16-11 per chiudure il set con Modica a 17. Ancora dominio locale nel set successivo, con parziali netti 8-5, 16-12 e 25-16 per il 2-0. Nel terzo set interminabile set Modica ritrova orgoglio e determinazione, scappa subito 8-4 poi 16-12, sembra controllare agevolmente i tentativi di rimonta dell’Aragona, portandosi sino al 24-20. Ma, ancora una volta in questa stagione, la squadra del Presidente Ferro si smarrisce ad un passo dal set, facendosi rimontare 4 set ball consecutivi , per poi cedere, dopo ben 38 minuti di battaglia, 32-30.

